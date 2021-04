kultur

En rekke kulturaktører og artister fikk denne måneden støtte, den såkalte stimuleringsordningen fra Kulturrådet. Stand Up Finnmark som har klart å gjennomføre, samt har måtte avlyse en rekke show, hadde seks søknader til behandling. Tre ble godkjent, mens tre ble avslått. Det synes primus motor for Stand Up Finnmark, Agust Jonsson, er synd og for dårlig.