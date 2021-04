kultur

Å oppleve konserter de siste 12 månedene har det vært få muligheter av, til stor sorg og fortvilelse for alle som elsker å se band og artister live. Nå venter og håper to av de mest ivrigste konsertgjengerne i Alta, Gunnar Ottesen og John Ingar Ek Boine, på at samfunnet skal åpnes opp.