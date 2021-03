kultur

Det er kaldt og mørkt – og over hodene skinner stjernehimmelen. En og annen snøscooter freser plutselig forbi på elva, et steinkast unna spillestedet ved bygdetunet i Kautokeino. Det er klart for urpremière for det samiske nasjonalteateret sin 40-års jubileumsforestilling «Koke bjørn», skrevet av svenske Mikal Niemi. Det kan neppe bli mer eksotiske omgivelser.