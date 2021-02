Krimserie fra Kautokeino til Berlin

kultur

Fire norske dramaserier og en spillefilm skal presenteres under årets Berlinale (Den internasjonale filmfestivalen i Berlin).

En av disse er «Outlier» som ble spilt inn i Kautokeino og på Filmcamp i Troms i fjor sommer og vinteren 2021. Bak serien som pr nå ligger på plattformen HBO Nordic, står serieskapere Arne Berggren og Kristine Berg.

I Outlier kler lokale skuespillere opp handlingen som utspiller seg i og fra Nord-Norge. Historien handler kort fortalt om en ung jente, 19 år gamle Sofie, som har vært borte fra sitt hjem i fem dager. Hun ble sist sett på en fest. Sofie blir funnet drept på en campingplass, og kriminalpsykologen Maja Angell innser at politiet har tatt feil mann.

Til Altaposten i januar fortalte Kristine Berg at hun gjerne vil lage mer film i nord på grunn av den gode filmkompetansen som bransjen i nord besitter.

Digital pitching

Serien skal vises på Berlinale Series Markets Selects som er for produsenter, distributører og andre finansiører til pitchinger.

– Tidligere prosjekter som har blitt pitchet her er blant annet den norske serien Valkyrien og den tyske serien Babylon Berlin. Målet med pitchingen er at de ti seriene som presenteres under Co-Pro Series skal møte passende co-produsenter og finansiører. Dette har tidligere foregått fysisk, men i år skjer det – som alt annet – digitalt, opplyser Norsk filminstitutt som er vertskap for Co-Pro Series.