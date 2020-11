Satte tonen for adventen

kultur

Som alltid første søndag i advent, gikk Talvik Brass Band, Talvik Menighet, Talvik Sanitetsforening og Talvik Røde Kors sammen om å holde adventskonsert i kirka også i år. Verken forhåndspåmelding eller begrenset antall plasser hindret bygdefolket i å holde på denne kjære tradisjonen. Av hensyn til koronareglene ble konserten holdt to ganger. Servering av pepperkaker og gløgg måtte selvsagt gå ut, og tenningen av juletreet var heller ikke like staselig som ellers. Likevel ble det en fin stund for store og små i kirka.