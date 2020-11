Arven etter bestefar

kultur

Kari Heimen fra Alta har de siste årene imponert oss med sofistikert, spennende og smakfull kunstpop, der referansene lett blir stilsikre PJ Harvey.

Den blodferske singelen «Arven» er ikke sjangermessig noe syvmilssteg vekk fra Karis univers, men her tar hun sammen med bandet Heimen et genuint, alvorstungt dypdykk i familiens historie og et saftig oppgjør med fornorskning som har satt sine spor i mange samiske familier. For Karis vedkommende er det bestefars historie som fortelles med kraft og stolthet, kanskje i kombinasjon med ektefølt indignasjon over den skam og utenforskap mange fikk kjenne på. Den som filte vekk identiteten allerede på internatet, det språk og kultur ble usynliggjort.

Planen er å komme med konsept-utgivelsen «Historier- vi hentes hjem» til våren. «Arven» er en særdeles lovende oppspark til en viktig plate. Et melodiøst, svalt og jazzifisert komp blir herdet av nære, direkte og uforsonlige verselinjer. Ordene blir som kniv i smør, en effektiv kontrast mellom produksjon og budskapet. Etter hvert gir Heimen full gass og lar joiken bringe oss inn i et univers av sterke følelser, der vi aner både glede og sinne. Gleden over å bli kjent med både bestefar og seg selv, på egne, upretensiøse premisser.

Det flotte er at en rakrygget tekst ikke står i veien for selve melodien, et nydelig håndverk av et tonefølge som er herlig nynnbar. For ikke å snakke om joikbar. Dette kan bli en plate mange har ventet på og bør vente på.