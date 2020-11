Skrev bok for å gi noe tilbake til kvenene

kultur

For to år siden oppdaget Maureen Bjerkan Olsen sine kvenske røtter. Nå er hun klar med boken «Det hete fesk – Se oon saita», skjønnlitterære fortellinger basert på minner fra oppveksten i værharde Honningsvåg. På norsk og oversatt til kvensk i parallell tekst.

Bestemor fra Finland

Altaværingen Maureen Bjerkan Olsen hadde verdens nordligste oppvekst. På Magerøya i Nordkapp kommune. Det ble mange minner utav en sånn oppvekst, og da hun i 2018 skjønte at hun var kven, dukket ideen til boka opp.

– Mamma nevnte at vi hadde finske aner på farssiden, noe pappa bekreftet da jeg omsider la to pluss to sammen og spurte. Bestemor kom fra Finland, som femtenåring kjørte hun hest og kjerre på et veiprosjekt i Tana, sier Bjerkan Olsen.

– Den kvenske oppdagelsen har beriket livet mitt, derfor ville jeg gi noe tilbake til det kvenske. Barndomsfortellingene har ligget i skrivebordsskuffen i mange år, nå tok jeg dem fram igjen, sier Maureen, som i samme periode fikk med seg at staten ønsker å revitalisere det nær tapte minoritetsspråket.

– Og fordi det fins så få bøker på kvensk, tenkte jeg at et bidrag til det kvenske biblioteket kunne passe bra. Så kvensk er grunnen til at boka eksisterer, bekrefter hun.

Ildsjelen Maureen

Lokalt er forfatteren mest kjent som ildsjel for blinde og svaksyntes rettigheter. Den tidligere kokken og kjøkkensjefen er selv svaksynt, og fikk samboeren Arne Hauge med på lag i finpussen av fortellingene. To kvenske «giganter» har oversatt og illustrert boken, nemlig Eira Söderholm, kvinnen bak storverket om kvensk grammatikk, og Wilfred Hildonen, en av Finlands mest meriterte avistegnere. Fra Troms og Finnmark fylkeskommune fikk hun støtte til utgivelsen.

– Boken har ti fortellinger, de handler om alt fra akebrett med trøkk i, via skadet måse som må tas i hus, til kunsten å spå folk. Jeg har flere fortellinger på lur, men om det blir en oppfølger gjenstår å se, sier Bjerkan Olsen.

– Jeg har fått så mange gode tilbakemeldinger. Folk sier at boka faktisk også passer som høytlesning for barn. Den handler om barn og har fine tegninger og et munter og mykt språk. Men egentlig var boken mest tenkt for voksne, særlig for dem som vil lære seg språket, sier Maureen. I parallelltekst, forklarer hun, har leseren hele tiden fasiten. Slipper å slå opp hvert eneste ord for å skjønne sammenhengen.

Mykere enn finsk

– Kvensk er et nydelig språk. Mykere enn finsk, i hvert fall i mine ører. Selv måtte jeg lære meg spansk da jeg jobbet på Gran Canaria, så det får holde for min del. Men selv om jeg har gitt opp å lære meg kvensk, så liker jeg å høre det. Kvensk er et sangspråk, med flere vokaler enn både norsk og svensk, sier Bjerkan Olsen.

Boka kom fra trykkeriet for få dager siden, og er så langt å få kjøpt fra forfatteren, eller hos North Adventure & Alta Guideservice (gavebutikken ved siden av Altaposten), og på Ark på Amfi Alta.

– Også Nordkapp museum har tatt boken inn for salg, sier Bjerkan Olsen, som bekrefter å ha fått flere forespørsler om å stille opp og snakke om boka.

– Jeg prater mer enn gjerne om det kvenske. Heldigvis blir det et nytt år i år også. Håper det blir lettere å reise rundt i 2021, sier hun.