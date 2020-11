Kulturprisen til Søborg

kultur

I dag ble det klart at Hans Christian Søborg får Alta kommuns kulturpris for 2020. Prisen består av et kunstverk, diplom og 15.000 kroner.

En bauta

– Han har vært en bauta, og en institusjon i seg selv, i arbeidet med å bygge opp Alta museum, Hans visjoner for en arena for forskning, formidling og kultur ble en realitet og er i dag en viktig kulturinstitusjon i Norge og stor turistattraksjon i Alta, heter det i begrunnelsen.

Alta museum ble i 1993 kåret til årets musem i 1993 under Søborgs ledelse. I mai gikk han av, etter mange år som bestyrer og medarbeider.

Tok NM-medalje

Mats Berg får kulturstipendet på 30.000 kroner. Stortalentet i motocross sikret seg en sensasjonell NM-medalje klassen MX 125 junior på Gardermoen motorpark i høst. Altaposten har en rekke ganger skrevet om den oppofrende satsing fra både Mats og støttespillerne i familien som reiser med bobil i Sverige for å delta i konkurranser, med mange gode resultater.

Han er flere ganger vinner av den prestisjefulle Nordcupen og har satt Alta motorsportklubb og NMF Region Nord på kartet, og sprer håpet om å kunne arrangere NM på Kvenvikmoen mortpark i 2022. Mats er i tillegg er en del av A-stallen til Alta IF håndball.

Kulturinteressert ektepar

Ildsjelprisen fra Alta kommune går til Edith og Hermann Ramberg. De får 15.000 kroner som de skal gi til et ideelt formål, i tillegg til kunstverk og et diplom

– Kulturlivet består ikke bare av utøvere og arrangører, men også av publikum. De beste representanter hovedutvalget klarte å finne fra denne gruppen er Edith og Hermann!. De er særdeles trofaste brukere av Alta rike kulturtilbud, heter det i begrunnelsen.

På museet har de årskort og deltar på alt av konserter, foredrag og utstillinger. Likeledes på biblioteket. De jobber som frivillige på konserter i Nordlyskateralen og de er selvsagte supportere på hjemmekampene til Alta IF.

– Ekteparet har i over 50 år vært blant de mest trofaste støttespillere for flere ulike kulturvirksomheter og foreninger. Kunnskapsrike og kvalitetsbevisste og ikke minst begeistret, heter det.