Rørt Nils Rune fikk prestisjetung pris

Nils Rune Utsi fra Maze, som virker under artistnavnet Slincraze, er hedret med Aillohas-prisen.

Prisen går hvert år til en musiker, joiker, et band eller andre som jobber med og fremmer samisk musikk i Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää) sin ånd.

På sin egen profil på Facebook skriver Slincraze at han ikke visste noe om at han skulle få prisen.

– De luringene i @sami.easter.festival ja @saamicouncil lurte mæ godt idag altså! «Du må ha linecheck 13.20». Så kommer æ dit, og så presterer de å overaske mæ med denne! Æ e så glad og takknemlig for dette og skikkelig rørt! Tusen takk til alle som har vært med på reisen! Æ sa tidlig at æ har 2 mål i karierren, vinne en spellemannspris og aillohašprisen! One down, one to og, skriver artisten.