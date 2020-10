Prøver seg på Killers-låt

kultur

Fire artister gjenstår i Stjernekamp, blant annet Vegard Bjørsmo. Han konkurrerer mot Sandra Lyng, Knut Marius Djupvik og Ingeborg Walther.

Ukas temaer er ferske hitlåte og stadionrock, med Tix og Ida Maria som gjestedommere, opplyser kommunikasjonsavdelingen i NRK.

Det er første gang listetopp løftes som tema, og er her forsøker Karasjok-gutten Vegard Bjørsmo seg på en hitlåt fra den britiskalbanske sangeren, låtskriveren og modellen, nemlig Dua Lipas Don't Start Now som bør være godt kjent for radiolyttere i år.

I stadionrock kan det blir stort og pompøst. Bjørsmo er ikke kjent for å gå snarveier og skal tolke Utah-bandet The Killers, nærmere bestemt When You Were Young. I stedet for å gå for monsterhiten Human eller Losing Touch, har han valgt en av de mer rocka låtene fra det tidligere repertoaret til bandet.

Her er låtene artistene skal framføre i listepop:

Vegard: Don´t Start Now - Dua Lipa

Sandra: What´s Love Got To Do With it - Kygo, Tina Turner

Knut Marius: Someone You Loved - Lewis Capaldi

Ingeborg: Somebody - Dagny

Her er låtene artistene skal framføre i stadionrock:

Vegard: When You Were Young - The Killers

Sandra: You Shook Me All Night Long - AC/DC

Knut Marius: Run To The Hills - Iron Maiden

Ingeborg: Rock The Night - Europe