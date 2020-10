Fabelaktig cabaret

kultur

Etter et halvt år uten publikum var både teaterets skuespillere og folk sultefôret på kunstneriske sprell og kontakten mellom scenekanten og publikum. Og Beaivváš skuffet ikke. Heler ikke publikum som laget god stemning og avsluttet med å trampeklappe ensemblet av scenen over teateret funderinger over denne coronotiden, med lengsel etter at dette skal gå over frem til neste sommer.