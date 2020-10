– Du gjør det som om du aldri har gjort noe annet

kultur

Lørdag kveld var det duket for KORK-kveld, da deltakerne skulle ut i storband og musikal. De gjenværende artistene var Vegard Bjørsmo, Emil Solli-Tangen, Ingeborg Walther, Sandra Lyng og Knut Marius Djupvik.

– Kommende musikalstjerne

Karasjokingen Vegard Bjørsmo hadde valgt en klassiker i første akt, nemlig «Can't Take My Eyes Off You». Framførelsen imponerte artist Marion Ravn.

– Jeg har sittet hjemme i sofaen og sett på Stjernekamp hver lørdag, og jeg er så utrolig imponert over deg. Det er ikke bare å stå her på live-TV hver lørdag, og du gjør som om du aldri har gjort noe annet.

Mentor Odd René Andersen var også full av beundring:

– Det er så bra, og jeg tror på deg hele veien.

Også i musikal fikk Vegard skryt fra Marion Ravn, som var mentor i sjangeren. Her framførte han «Waving Through a Window» fra Dear Evan Hansen.

– Det er en kommende musikalstjerne som står foran meg, sa Ravn.

Fire artister igjen

En godt gjennomført kveld gjorde at Vegard var en av de tre som ble sendt videre med flest stemmer. De to som fikk minst var Sandra Lyng og Emil Solli-Tangen, og det var sistnevnte som til slutt måtte forlate konkurransen.

Nå gjenstår det kun tre programmer av årets Stjernekamp: