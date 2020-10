– Berg Berg Bang på Barila slår aldri feil!

kultur

Det skriver arrangøren om trioen som får igang allsangen på Barila denne helga. I den siste helga med stengetid klokka 00.00 skal B.B.B. spille et bredt repertoar av låter fra den ikoniske musikkhistorien, fra Elvis Presley på 50-tallet til John Mayer og Elle King på 2000-tallet.

Rocke-gitaristene Bjørn Conrad Berg og Per Ivar Bang er velkjent for mange gjennom band som Cinematic World, Bananbøyeriet og The Norwegian Beatles. Trommeslager og sønn av Bjørn Conrad, Håkon Berg, ble etter hvert med for å holde rytmen til seniorene.

Bandet har brukt koronatida til å spille inn musikk, og slapp i juli «The Boxer» (Simon & Garfunkel) som første singel.

– Jeg har sunget den omtrent hele livet, og nå er den fast blant låtene på repertoaret vi spiller live, sier Bjørn Conrad, og forklarer videre at det derfor var naturlig at det ble den som ble valgt når de først skulle spille inn en låt til markedføring.

Trioen entrer Barila-scenen klokka 20.30 i kveld.