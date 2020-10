Vegard klar for storband og musikal

kultur

Stjernekamp går videre for Karasjok-gutten Vegard Bjørsmo og de andre fire gjenværende artistene i showet. Med råd fra mentorene Odd René Andersen og Marion Ravn skal de kjempe for videre avansement.

Bedre musikalske følgesvenner kan de ikke få. Stjernekamp-artistene har nemlig øvd sammen med Kringkastingsorkesteret i Store studio, ledet av legenden Jens Wendellboe

Låtvalgene er som følger:

Storband:

Emil Solli-Tangen: The Lady Is a Tramp - Frank Sinatra

Sandra Lyng: (You Make me Feel Like) a Natural Woman - Aretha Franklin

Vegard Bjørsmo: Can't Take My Eyes Off You - Frankie Valli

Knut Marius Djupvik: For Once In My Life - Sammy Davis Jr.

Ingeborg Walther: Wonderwall - Paul Anka

Musikal:

Emil Solli-Tangen: Send in the Clowns fra A Little Night Music

Sandra Lyng: Beauty and the Beast fra Beauty and the Beast

Vegard Bjørsmo: Waving Through a Window fra Dear Evan Hansen

Knut Marius Djupvik: Anthem fra Chess

Ingeborg Walther: On My Own fra Les Misérables