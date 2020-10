En helstøpt hitfabrikk

kultur

Tromsø-jenta Dagny Nordvoll Sandvik ble en gedigen pop-sensasjon med debutsingelen «Backbeat» for fem år siden, men har bare sukret pillen ytterligere etter den tid og driver nå sin egne hitfabrikk på utsøkt vis.

Vi er alle stolte og imponert av stjerneskuddene som sendes ut fra Alta videregående skole med glimt av storhet, men den virkelige hitfabrikken i nord er gjødslet, vannet og vokst opp i Tromsø, før hun sikkert ble formet og tilpasset i bransje-metropolen London. Resultatet er en fresende supernova, som overgår det meste av talenter vi har sett i denne sjangeren her til lands.

Midt i singeldrysset og i en fragmentert verden, er det ikke så helt enkelt for oss oldinger, med kronologi som tvangslidelse, å følge med på hva som skjer. Vi er programmert til å høre musikk som er stablet oppå hverandre, og gis ut som LP og CD. Noe annet gir ikke mening, så da får vi glede oss over at Dagny gir ut et album med 12 låter. Da har vi også forutsetninger for å skjønne at dette er et ekstraordinært talent.

Hvis man ikke har levd i en dykkerklokke de siste årene, har man fått med seg brutalt sterke poplåter som Backbeat og Wearing Nothing, og nå singler som Come Over og Something fra 2020. Og det bare fortsetter å drysse ut at forundringspakken, som elegante Tension, disko-flørten Moment, latino-frekkasen Please Look At Me og groovye It's Only A Heartbreak. Alt med en distrikt heshet i stemmen, som passer som hånd i hanske til det hun sysler med.

Det har også vist seg at Dagny klarer å strippe ned poplåtene sine til forbausende sterke akustiske viser. Uavhengig av tempo og form, skjer det på unplugged og jordnært vis, og med en uanstrengt stiltone som avslører at hun er født til å drive med akkurat dette. Avslutningslåten Coast To Coast er en liten saktegående perle, som også tekstmessig har finesse. Det er bare å bøye seg i hatten...

Rolf Edmund Lund