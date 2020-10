Dette skjer på kulturfronten framover

kultur

Korona-nedstengningen har hatt betydning for hvor mange kulturarrangementer det har vært. Her kan du se hva vi har notert, men send gjerne meldinger om ting vi ikke har fanget opp til redaksjonen@altaposten.no.

Konserter

Unge talenter fra nord Museet 3. okt.

Ensemble Noor, E. Tooth, A. Ruud Nordlyskatedralen 8. okt.

Micha Olbrich og Arno Wahler Nordlyskatedralen 16. okt.

Micha Olbrich og Arno Wahler Talvik kirke 17. okt.

Nils A. Mortensen og Miriam H. Ålien:

Teaser Festivalta 2021 Nordlyskatedralen 17. okt.

Nikolai Girunyan og Jegor Schevtsov Nordlyskatedralen 22. okt.

Oscar Danielson Sorrisniva 24. okt.

Alta Musikkorps Kultursalen 25. okt.

Petter Carlsen Studentkonsert City Scene 5. nov.

Alta Motettkor Nordlyskatedralen 5. nov.

Audun Torsteinsen og Karstein Djupdal Nordlyskatedralen 6. nov.

Signe Johansen og S. Steien spiller Grieg Museet 14. nov.

Lyd i mørketid Nordlyskatedralen 23. nov.

Chris Medina og Eirik Næss Nordlyskatedralen 24. nov.

Adventskonsert Talvik kirke 29. nov.

Alta Vocale Nordlyskatedralen 5. des.

Alta Motettkor Nordlyskatedralen 13. des.

Kvelertak City Scene 12. feb.

Teater, utstillinger, stand up etc

Åpning av Nordnorsken Bibliotekgården 10. okt.

Kjell Bjørnæs: Bossekop under krigen Sisa kultursenter 14. okt.

Kjell Bjørnæs: Bossekop under krigen Sisa kultursenter 21. okt.

Standup Finnmark Scandic/Pernille 2 3. okt. Standup: «Latter Live» Scandic 30. okt.

AVLYST: Standup: Dag Sørås Kultursalen 31. okt.

Danseforestilling: «Stars in a piece with no name» Kultursalen 7. nov.

Standup: Ørjan Burøe Scandic 13. nov.

Riksteatret: «Pust» Kultursalen 3. des.

Tore Sagen Kultursalen 12. des.

Riksteatret: Per Gynt Kultursalen 25. jan.