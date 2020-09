Sommersanger i høstmørket

kultur



Tirsdag kveld holdt Musikklinjekoret fra Alta videregående skole og Alta Vocale felles høstkonsert i kultursalen. Konserten var kort, gratis og minimalistisk. Programhefte og lyssetting var fraværende, og eneste stæsj var håndsprit-dispensere. Men det er jo også helt ålreit. Man unner sangerne å slippe en rigge- og ryddedugnad midt i uka. 15 minutter etter konsertslutt var salen og back stage-området spritet, forlatt og låst.



Musikklinjekoret bød på fire kjente amerikanske og nordnorske sanger. Koret fremsto som et kollektiv, uten profiler, men kjenner vi musikklinja rett, skjulte det seg et par Stjernekamp-sangspirer på scenen. Vi har dog sett og hørt Musikklinjekoret hakket mer engasjert før – tirsdag kveld sang de dessverre med håndbrekket på.



I kjent stil ledet Birger André Nilsen ikke bare begge kor, men også gjennom programmet. I sistnevnte rolle kom Nilsen med noen ironiske betraktninger om konsertens svært så sommerlige program, noe som skyldtes at den var satt opp for fire måneder siden, men måtte da avlyses, i henhold til pandemirestriksjonene.



Altaposten har mange ganger fremhevet Alta Vocale som et kor med svært vakker klang. Denne konserten var intet unntak, og Høies meter tilførte noe nytt. De 40 kvinnene sto såpass spredt på scenen at det var veldig spennende å høre mange enkeltstemmer, selv om de ikke var solister. Alta Vocale bød på en liten smakebit at sin kommende julekonsert: Anne Grete Preus sin vakre «Når himmelen faller ned» - kveldens beste låt, etter undertegnedes syn.



Det er fortsatt en del publikummere som tror at det er korona-tørke i konsert-Alta. Det stemmer ikke – bare i september har det vært drøyt ti konserter i Nordlysbyen, og det ligger an til samme antall hver måned ut dette året. Og hvis arrangører, utøvere og publikum gjør leksa si like eksemplarisk som i dette tilfellet, ligger det an til en vakker julekonsert med Alta Vocale i Nordlyskatedralen 5. desember.