kultur

– Jeg har det fint, det er tross alt lørdag, spøkte Fred Buljo overfor VG etter at avstemningen viste at det var game over.

Han deppet overhode ikke, selv om det lå i kortene at han hang i en tynn tråd. Forrige runde var han nær ved å ryke ut.

– Det har vært litt av en reise. Jeg har lært å gjøre ting med kroppen min som jeg ikke visste var mulig. Jeg er veldig takknemlig, sa Buljo til VG. Buljo har gjort suksess i trioen Keiino som var folkes favoritt under Eurovision i 2019.