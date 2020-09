kultur

Til neste år starter etter planen innspillingen av spillefilmen La Elva Leve under regi av filmskaper Ole Giæver og tar for seg Alta-aksjonen. Men allerede nå er produksjonsselskapet Mer Film på utkikk etter skuespillere til filmen og neste uke besøker produksjonen Alta og Kautokeino for auditioner.