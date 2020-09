Mellom selvtillit og sårbarhet

kultur

Lisa Skoglund har levert sterke konserter i Alta på henholdsvis «SpillNorsk Alta» i 2018 og «Alta Live» i 2019. Til sin tredje konsert i Nordlysbyen tar 29-åringen fra Tromsø med seg bare halve bandet. At rytmeseksjonen, som hun deler med Hollow Hearts, er opptatt med sistnevnte, er et overraskende lite savn. Skoglunds sofistikerte visepop fremstår også i nye, nokså organiske arrangementer som uhyre sterkt, noe som ettertrykkelig understreker hennes kvalitet som låtskriver.



Skoglunds store styrke er for det første poetiske tekster på nordnorsk om mellommenneskelige forhold som er full av originale metaforer, men fri for klisjéer. Dernest snekrer hun vakre melodier. Sist, men ikke minst, er hennes intense og troverdige fremføring av ypperste klasse. Tromsøartisten veksler mellom å kaste ut ordene med en slags aggresjon og å synge med enorm sårbarhet og innlevelse. I sum blir dette en signatur som gjør Lisa Skoglund unik i bransjen. Fredag kveld får hun ekstra drahjelp av et koronaregulert og stillesittende publikum som faktisk lytter, og ikke minst av tekniker Sondre Forselv bak miksebordet som skrur aldeles perfekt lyd.



Lisa Skoglunds konsert er kanskje i korteste laget, med bare ni låter, men til gjengjeld uten dødpunkter. Låtene gir et fint tverrsnitt av artistens fortsatt ganske korte karriere, med tre spor fra årets album «Dagen æ vinn», helt ferskt materiale fra det kommende albumet, hvor blant annet «Murmansk» lover bra, samt gamle publikums- og radiofavoritter som «Falle der æ står» og «Hjertefyll» som høster trampeklapp.