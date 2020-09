Hyrer inn Rapace og Hennie til sin nye thriller

kultur

Altaposten kunne nylig fortelle at Alta-regissøren kommer hjem til Norge for å spille inn en ny film med arbeidstittelen «I onde dager». Allerede fra 28. september blir det full gass i og rundt Oslo, en norsk film med skandinavisk cast og et snev av Tarantino-preg.

Da kunne Wirkola bare avsløre at kompis Stig Frode Henriksen får en rolle.

Hjem til Norge for å spille inn film og bli pappa Tommy Wirkola tar en pause fra Los Angeles. Fram til januar blir basen Oslo.

Nå forteller Deadline.com at Wirkola fortsetter samarbeidet med svenske Noomi Rapace, som spilte intet mindre en syv roller i «What happened to Monday?» – eller «Seven Sisters» som filmen hadde til døpenavn i enkelte land. Hun fikk sitt store gjennombrudd i Millennium-serien. Norske Aksel Hennie trenger neppe noen nærmere presentasjon.

Ifølge nettstedet er den internasjonale tittelen «The Trip» og den norske filmen skal lanseres under Toronto filmfestival.

Filmen handler om en dysfunksjonell ektemann som drar på hytta sammen med kona, der begge har nokså dystre planer for oppholdet.

Filmen skal produseres av Kjetil Omberg og Jørgen Storm Rosenberg