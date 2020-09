Vegard går for bluegrass

kultur

Country er tema kommende lørdag og da kan det tilspisse seg. Mens konkurrentene gyver løs på tolkninger av Dolly Parton, Johnny Cash og Shania Twain, satser Karasjok-gutten på jordnær bluegrass, det vil si folk-låten «If It Hadn't Been for Love» med The SteelDrivers. Det er en skikkelig gladlåt med felegnikking og det hele, men kanskje ikke den mest kjente låten i «andedammen».