– Viktig at næringslivet ikke overlater alt ansvar til kultursenteret

kultur

Da koronakrisen slo til for fullt i vinter, måtte kultursenteret Sisa se etter alternative måter å presentere kunst for innbyggerne på. 17. mai åpnet kultursenteret utstillingen «Nærbilder», der de tok i bruk fem bedrifter i Bossekop til skapelsen av et gategalleriet. Altaposten har snakket med tre av bedriftene, og signalet er at dette ønsker de mer av.