Troverdig tidsbilde av korona

kultur

Over flere år har danseensemblet Kompani Alta vist altaværingene hva stedsspesifikk, eller stedsbasert dans er. De har tidligere brukt blant annet et grustak, museumsfjæra og is- og snøskulpturparken til fantastiske forestillinger med samtidsdans. Lørdag tok de i bruk vindusveggen til biblioteket, også kjent som den tidligere postgården, til sin ferske produksjon «Fire». Snakk om genial scene! Som bildet ovenfor viser, brukte de fire unge danserne hvert sitt rom mellom søylene, og søylene var stengsler som symboliserte sosial og fysisk distansering på en slående måte. Scenografien ga også hint om urbanitet og modernisme.