Inviterer til danseforestilling utenfor biblioteket

kultur

På lørdag kan Kompani Alta invitere til danseforestilling utenfor biblioteket.

– Danseforestillingen handler om situasjoner, opplevelser og følelser fra Korona-perioden. For meg som koreograf var det et ønske om å aktivisere og ta i bruk steder som vi vanligvis bare går rett fordi. Jeg vil få folk til å se på de typisk kjedelige stedene med et nytt blikk og gi de nytt liv og innhold, forteller koreograf Maria Landmark entusiastisk.

Landmark og danserne har som de fleste andre tilbrakt de siste månedene inne.

– Etter fire måneder inne så er det et ønske om å gjøre noe fysisk, forteller hun.

Alle danserne sier seg enige med Landmark.

Startet for to uker siden

Til tross for at de startet å planlegge danseforestillingen for bare to uker siden, så har det ikke vært noe problemer med å jobbe sammen.

– Koreografien er ikke helt ferdig, vi startet for to uker siden. Det ble knapp tid fordi vi måtte vente til vi visste om vi kunne gjøre noe eller ikke. Det har gått ganske bra, vi har jobbet sammen før og kjenner hverandre og hvilke måter alle jobber på. Om vi ikke hadde kjent hverandre så godt, så hadde det nok ikke gått så fort.

Den største utfordringen ifølge Landmark har vært været.

– Når man jobber ute så vet man ikke hvordan været vil være, og man vet heller ikke hvem og hvor mange som kommer for å se på forestillingen, avslutter hun.

Danseforestillingen vil bli vist utenfor biblioteket førstkommende lørdag klokken 11:30, 12:15 og 13:00.