Dylan tilbake i kjente spor

kultur

De siste åtte årene har Dylan gjort et helt kurant forsøk på å tolke sangboka til crooner-legenden Frank Sinatra. Utgivelser som Shadows In The Night og Fallen Angels er for meg like opplagt som at Tom Waits skulle tolke Sissel Kyrkjebø. Jeg tok til og med turen til Spektrum for å se at den snart 80 år gamle grinebiteren gjør Sinatra med folk til stede – og måtte jo innrømme at selv en uflidd, vokal sementblander kan tilføre Sinatra en ny dimensjon.