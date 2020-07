kultur

Som mange andre artister gikk det også i stå for trioen Berg Berg bang, som består av far og sønn Bjørn Conrad og Håkon Berg, samt Per Ivar Bang, da koronakrisen skylte over landet og alt av spillejobber ble avlyst. De tre musikerne var imidlertid ikke rådløs. De benyttet den oppståtte situasjon til studiobesøk.