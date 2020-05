Disse er allerede bekreftet til Alta Live i 2021

kultur

– Astrid S, Halvdan Sivertsen, Sløtface, Moron Police og Kantona er de første artistene som er 100% klare for 2021, bekrefter Alta Live i et nyhetsbrev.

Alle fem var booket til den avlyste festivalen i august, og heldigvis klaffet det altså med programmet i 2021 også. For andre har det ikke latt seg gjøre.

– Vi kommer til å annonsere klare artister fortløpende - og vit at dersom vi må få inn alternativer, lover vi å lete på aller øverste hylle, for å kunne skape det Alta Live vi alle allerede har blitt så glade i, lover festivalen.

Flytter billettene

Alta Live kan også meddele at 16% har valgt å gi avkall på årets billetter, i tillegg har 70% gitt ønske om at de vil flytte billettene til 2021. Festivalen har også tilbudt å refundere billettene, 13% har bedt om det. Men fortsatt er det litt under halvparten av alle som har kjøpt billett som ikke har gitt noen respons enda.

– Til dere som ikke har svart enda, minner vi om at vi ber at dere svarer oss med hvilket av alternativene dere ønsker for deres billetter. I mellomtiden takker vi for tålmodigheten i denne tiden - og lover at alle vil få det de har bedt om!