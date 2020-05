Altas toppmusikere spiller for maks 50 tilskuere

kultur

Onsdag kveld har fiolinist Miriam Helms Ålien og Nils Anders Mortensen snekret en tilgjengelig time med klassisk musikk.

– Vi gleder oss veldig til å spille, sier Miriam til Altaposten.

Hjemme i Koronatiden

De fleste musikerne er spillesugen etter et par måneders stillstand. Miriam spiller til vanlig internasjonalt og har base i Tyskland, men siden 11. mars har hun stort sett vært hjemme i Alta på grunn av korona-situasjon.

– Situasjonen er jo frustrerende for oss alle, men jeg har fått mye kvalitetstid med familien hjemme i Alta, smiler Miriam med sedvanlig humør. Nå gleder hun seg til å spille sammen med Nils Anders i katedralen.

Kun for 50

Det blir en eksklusiv time, i den forstand at kun 50 personer har mulighet til å overvære konserten.

– Vi vil da være avhengige av at publikum melder seg på i forkant. Vi har ikke oversikten over hvor mange som er interessert, men blir det stor pågang, kan det tenkes at vi spiller flere ganger, påpeker Helms Ålien.

Repertoaret blir av det vårlige, lettbente slaget, med kjente toner fra Grieg og andre komponister i sentrum.

Selv om været ikke nødvendigvis gir mai-følelse akkurat nå, har Nils Anders og Miriam tenkt at det lysner og at musikken dermed har en vårlig grunntone.

Oppdrag i Bergen

For Miriam venter et aldri så lite prestisjeprosjekt senere i mai, nærmere bestemt neste mandag 25. mai. Hun er nemlig invitert til Festspillene i Bergen, der hun skal spille foran tom sal.

– Det blir veldig spesielt, men til gjengjeld er det mulig for alle å høre konserten digitalt, forteller Miriam, om det kjærkomne oppdraget.

Hun legger ikke skjul på at de siste månedene har vært utfordrende for en ung musiker. Oppdragene og inntektene har tørket inn.

– Det er sånn at man blir litt emosjonell av å tenke på det. Jeg synes det er flott å se de mange altamusikerne som har tenkt nytt og spil digitalt, med støtte fra musikkinteresserte, sier Miriam, som åpner for påmelding på Facebook og på telefon 907 73 596.