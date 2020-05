30 års innsats for teaterbygg har endelig ført fram

kultur

Teatersjef og styreleder kan glede seg over at seks millioner kroner er bevilget til ferdigprosjektering. Det Samiske Nasjonalteateret har fått et gjennombrudd etter 30 års kamp og vil i løpet av de nærmeste årene se bygget reise seg i Kautokeino.

– 12. mai 2020 er gledens dag i hela Sápmi, Norge, Europa, ja – hela verden, er den jublende glade kommentaren fra teatersjef Rolf Degerlund.

Han mener bygget blir fantastisk for de som vil videreutvikle samisk språk og identitet.

Styreleder Lene Hansen mener det er en stor lagseier for hele det samiske samfunn.

– I to generasjoner har skuespillere, teatersjefer, ansatte, styremedlemmer, samfunnsbyggere og samiske politikere kjempet for at Norge skal bygge teaterbygg lengst nord i landet. Nå kan vi alle feire lagseieren. Jeg gjør det med å fyre opp en gryte med buljong, sier Hansen i en pressemelding.

Der framgår det at «regjeringa setter av seks millioner kroner i 2020 for å arbeide videre med samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole, og det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino».