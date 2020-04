kultur

Onsdag godkjente Helsedirektoratet Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, noe som gjorde at kor, korps, orkestre og andre musikklag kunne møtes under de gitte smittevernsforutsetninger. Alta musikkorps benyttet straks anledningen til å øve til årets 17. mai, som blir av det spesielle slaget.