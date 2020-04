Lover 10 ulike show gjennom sommeren

kultur

Aronnesrocken fikk lørdag beskjeden om at Alta Live ikke kan gjennomføres som planlagt i august. I likhet med Midnattsrocken, Sørøyrocken, Buktafestivalen og andre festivaler må folkefesten avlyses. Det blir ikke lov med folkeansamlinger over 500.

Leder for Aronnesrocken, Torgeir Ekeland, er ikke overrasket, men blir ikke sittende og vente på 2021, fastslår han på egne nettsider og Facebook søndag kveld. – Vi girer om og finner på noe annet gøy, fastslår han.

Først digitalt, etter hvert publikum

Fra og med mai vil Aronnesrocken stå bak en rekke konsertproduksjoner, først digitale, og etter hvert som restriksjonene tillater det, med publikum til stede. I går bebudet han digital konsert med Feleth.

– Vi åpner prosjektet med Feleth sin releasekonsert. De slipper sitt debutalbum 22. mai og mistet alle muligheter til å markere dette på. Da måtte vi trø til, og nå forbereder vi en storslått releasekonsert med en full flerkamera-produksjon, pyro-effekter og annet snacks, forteller Ekeland på nettsidene.

Han lover 10 ulike show.

– Prosjektet avsluttes 15. august, helgen Alta Live opprinnelig skulle vært avholdt. I mellomtiden blir det både en tilpasset versjon av UngROCK, flere ulike barneshow, og masse annet snacks.

Støtte fra samarbeidspartnere

Foreningen har mange samarbeidspartnere som fortsatt støtter opp om aktiviteten.

– Tilbakemeldingene har stort sett vært svært positive, og vi må både berømme og takke alle partnerne som velger fortsatt å støtte oss igjennom denne vanskelige tiden. Uten dem hadde det vært vanskelig nok for oss å overleve, og helt umulig å gjennomføre disse planene, skriver Ekeland.

Han er opptatt av at Aronnesrocken viderefører et aktivitetsnivået for å holde kontinuiteten fram mot festivalen i 2021.