Filmen om Alta-aksjonen får ni millioner

Fem dramaserier og to spillefilmer får tilsammen 36,5 millioner kroner i produksjonstilskudd i en ny tildelingsrunde. Blant mottakerne finner vi den andre sesongen av TV-serien «Exit», samt filmen om Alta-kampen. «La elva leve» får ni millioner kroner, melder Kinomagasinet.

– Vi forsøker å holde hjulene i gang der vi kan i denne ekstremt vanskelige tiden for filmbransjen, og er derfor glade for å kunne tilby produksjonstilskudd til sju spennende prosjekter, sier avdelingsdirektør Lars Løge i Norsk filminstitutt.

Giæver sa til Altaposten i februar, at han hadde målsetting om å komme igang med innspillingen til høsten. Han bodde selv i Alta da aksjonene pågikk.

Lager spillefilm om Altakampen Går alt etter planen starter innspilling til høsten.

– Jeg husker ikke så mye, jeg var vel 3-4 år da dette pågikk. Min far satt faktisk i styret for folkeaksjonen, så på en måte har denne historiske aksjonen vært med meg hele livet, og det er også en av grunnene til at jeg vil lage film om Alta-aksjonen. Det finnes faktisk et bilde av meg i en barnevogn som min far triller når de går i tog mot Alta-utbygginga, fortalte Giæver.

Brorparten av filmen skal spilles inn i Alta.

– Vi skal blant annet gjenskape leiren på Detsika og Stilla. I grove trekk skal filmen ta for seg aksjonen fra 1979 til den store politiaksjonen i 1981. Hovedrollen skal kles opp av en ung samejente. I tillegg har vi behov for masse statister med mer, slik at vi skal klare å gjenskape denne store historiske folkeaksjonen, sa regissøren.