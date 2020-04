God medisin mot karantene og brakkesjuke

kultur

Det finnes ingen tvil hvor banden i Moillrock står hverken fysisk eller musikalsk når de fredag fremskynder fødselen til den selvtitulerte utgivelsen «Moillrock» og sparker den ut på markedet en måned før tiden.

Beskjeden åpning

Rockekvartetten er kjent for ukomplisert rett-frem-rock og hverdagslige problemstillinger og Honningsvåg-bandet røper fort at heller ikke her er det nyskapelse og eksperimentering som står øverst på agendaen. Bakoversveis blir det likevel noen ganger.

Gjennom 39 minutter og 28 sekunder, fordelt på 10 låter, tar de oss med på en musikalsk rånetur akkompagnert av tette gitarriff og snertne melodier.

Åpningen er dog av det beskjedne laget med «Æ Trur Ikke Du Like Mæ Lenger». Selv om låten svinger blir den stående lett rødmende i hjørnet og er langt fra røff nok til å bære ansvaret et åpningsspor må bære. Valget med denne som åpning fremstår derfor som litt merkelig all den tid albumet inneholder flere gromlåter med betydelig mer rock’n’roll-attityde.

Bare hør på låt nummer to «Børselv». På den sparker gjengen så moilla flyg. Kompromissløst og tøft. «Malabarisk» som er låt nummer tre følger samme musikalske motorvei. Vi synger med.

Låter som lukter krutt

Oppskriftsmessig er det også en ballade med på utgivelsen, selv om akkurat dét muligens er gammeldags tenkning. En typisk ballade er rett og slett ikke nødvendig i dag, selv om man ønsker variasjoner i låtemateriellet. Det finnes andre løsninger. «Sjanse» har drømmende og følsom melodi, mens teksten uttrykker håp. Det er vakkert, men litt heftig bruk av klang og ekko på vokalen setter denne søte sviskern noen tiår tilbake. Det høres i hvert fall slik ut gjennom mitt anlegg.

Alt i alt leverer Moillrock et gjennomført rock’n’roll-album, med flere låter som lukter krutt. Litt fukt hist og pist ødelegger dog for den helt store sprengladningen, likevel er albumet mer enn godkjent. Personlig favoritt er heftige «Lasaron». «Bli nu me så skal vi fære å lage hælvete, din kauring», åpner tekststrofen lystig. Er det noe vi trenger i disse tider er det usminkede tekster og musikk med driv. Og her er Moillrock glimrende. Melodiske «Kvæles» har fått æren med å avslutte utgivelsen. Et godt valg som etterlater lytteren go'følelsen. Trekket med å gi ut albumet en måned før tiden bør mange takke bandet for, for dette er god medisin mot karantene og brakkesjuke.