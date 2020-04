Slik blir 17. mai i Alta: – Vi må synge og pynte oss!

kultur

Langsomt og varsomt letter regjeringen opp på koronatiltakene, men større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni. Det inkluderer grunnlovsfeiringen.

– Det som er helt klart er at vi ikke kan gjennomføre 17. mai som planlagt. Det tradisjonelle borgertoget må selvfølgelig utgå, markeringen i sentrum klokken 13 går også ut, bekrefter May-Liss Thomassen i Alta musikkråd.

Ildsjelen fra korps og musikk har i alle år vært frontfigur for 17. mai gjennom mange år. Hun har hatt stålkontroll på arrangementene på vegne av Alta kommune.

Vil streame

De spesifikke detaljene spikres ikke før regjeringen kommer med konkrete tiltak for grunnlovsdagen, men en plan B har det vært jobbet med en stund.

– Vi prøver å dele inn i små grupperinger med musikere og sangere, som skal spre glede og underholdning rundt omkring i Alta, gjennom hele dagen, så godt det lar seg gjøre. Det vi skal passe på er at vi hvert fall får underholdning på utsiden av sykehjemmene. Folk kan følge med på programmet og møte opp der om man vil, så lenge man respekterer retningslinjene om avstand, forteller Thomassen.

Mange av tradisjonelle begivenhetene skal likevel gå som noenlunde normalt.

– Salutten går som planlagt, klokken 7. Nedleggelser av kranser på Altagård og andre steder kan streames, det samme gjelder tale fra ordføreren. Noe tradisjonelt klarer vi å opprettholde.

– Kjempeviktig er at vi pynter oss

Det er ikke fastsatt hva eller når, men en felles aktivitet for alle altaværingene blir muligens satt inn i planen. Det kan for eksempel bli satt et klokkeslett der alle går ut på trappen eller balkongen, og synger «Ja, vi elsker dette landet».

Ellers oppfordrer kommunen befolkningen til å feire 17. mai i sin egen familie, slik vi har feiret påsken.

– Man må tenke på at man ikke skal menge seg med så mange av de man ikke omgås med til vanlig. Ikke lag for store folkemengder hjemme heller, påpeker Thomassen.

– Hva er meldingen din til befolkningen, nå som vi går en unormal grunnlovsfeiring i møte?

– Det som er kjempeviktig er at vi pynter oss, baker kake, setter ut flagg, synger og føler 17. mai-stemningen. Vi må kanskje i større grad skape den selv, hjemme sammen med de vi omgås med, i stedet for i det tradisjonelle borgertoget vi ikke kan gjennomføre. Det går an å gjøre mye, akkurat som vi gjorde i påsken. Vi lagde borg ute i hagen og trengte ikke dra på hytta for å steke pølse. Vi må være like kreative på 17. mai, sier Thomassen avslutningsvis.