Fikk støtte til kortfilm om fordommer mot samer

– Det er en kortfilm, så man vil ikke røpe for mye. Men det er tre samiske menn som drar sørover til Oslo for å delta på en sommerfest. Vi prøver å ta et oppgjør med tradisjonelle klisjeer i hvordan et majoritetssamfunn ofte møter minoriteter, og hva de automatisk antar om hvem minoritetene er og hvordan de tenker, forteller Mathis Ståle Mathisen i Rein Film.