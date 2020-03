Påls korona-video tok av på sosiale medier, over en million ganger har det viktige budskapet blitt vist

kultur

Komikeren Pål Riise fra Kirkenes er storfornøyd med at nesten en million har sett hans nye musikkvideo «Hold dæ hjemme din jævla k*k!».

– Mange blir syke

Videoen som ble publisert på altaposten.no fredag kveld, er i skrivende stund klikket på hele 293.000 ganger. På Youtube er det like før den bikker en million visninger. Og mange har fått med seg videoen via Facebook. Riise håper videoens budskap gjør sitt til at folk følger rådene til helsemyndighetene.

– Jeg lagde teksten og videoen fordi jeg har mange i min bekjentskapskrets som kan bli fryktelig syk hvis de får koronaviruset. I forrige uke så opplevde jeg at veldig mange ikke fulgte rådene til helsemyndighetene og musikkvideoen ble derfor min måte å si i fra på, sier Riise som fortsetter:

– Håpet er at alle som har sett den, vil følge rådene slik at færrest mulig blir smittet. Mange som jeg kjenner vil ikke takle å bli smittet og det minste vi kan gjøre er å respektere dette, og da er en måte å følge rådene som vi får til enhver tid.

600 000 på 48 timer

Stand up-komiker Riise, som våren 2019 lagde den svært populære musikkvideoen om Prinsesse Märtha Louises kjæreste, sjamanen Durek Verret, håper og tror «Hold dæ hjemme din jævla k*k!» vil bli enda mer sett.

– Per nå har flere sett videoen om Durek Verret, men den har ligget i ett år på nett. Det jeg har sett er at «Hold dæ hjemme din jævla k*k!» øker raskt. Sjamanvideoen ble sett av 200.000 de første to døgnene, mens videoen om korona ble sett av 600.000 på samme tid. Det gjør nok sitt til at denne vil spre seg fortere og bli enda mer sett, tror Riise.

– Brukte du lang tid å lage tekst og video?

– Teksten lagde jeg på en ettermiddag. Når ideene kommer, så går det fort. Jeg bruker alltid de første tankene som kommer til meg og det funker stort sett best. Videoen brukte jeg dog noen dager på. Årsaken er at jeg ikke kan lage video – og det er noe jeg kommer til forsøke å lære meg i tiden som kommer.

– Planer om flere videoer i tiden som kommer?

– Det kan se ut til at det blir noen lange uker i tiden som kommer, så det kan fort skje, men jeg kan ikke love noe.

Ser på nett-komikk

Riise har de siste årene vært flere ganger i Alta hvor han har fremført sine Stand up-show. Nå ser også han, slik musikere og artister gjør, muligheter med liveshow på nett.

– Jeg har veldig lyst å teste å ha et liveshow på nett, men jeg har ingen kunnskap om hvordan dette kan gjøres, så det er noe jeg vil se på. Jeg lider dog ingen nød, men jeg ser på en slik mulighet som en utfordring.

– Hvilke utfordringer er det med stand up på nett?

– En ting er latteren. Vi som driver med stand up blir gira av latter fra salen, og denne feedbacken får jeg ikke ettersom jeg ikke vil høre eller se publikum. Men det er en utfordring som pirrer, så tiden vil vise om dette er noe jeg vil teste, avrunder Kirkenes-komikeren.