Frister med nye låter i digitalt show

kultur

Sist lørdag avholdt Petter Carlsen en livekonsert fra Varanger Lyd (VALY) sitt lager i Bukta i Alta. Den konserten, som ble initiert av VALY ettersom artister i disse koronatider mister inntekter på grunn av at avlyste kulturarrangement, ble sett av 13 000 og innbrakte 70.000 kroner.

Artist nummer to

Lørdag er det rapartisten SlinCraze (Nils Rune Utsi) fra Maze sin tur. Han ser fram til å spille på live på internett.

– Det er litt morsomt, for jeg spurte VALY om å få spille – og de hadde meg i tankene om den neste konserten. Det var jo litt artig at vi begge ville gjennomføre konsert nummer to etter Petter Carlsen.

– Skal du være alene på scenen?

– Det blir en litt veldig nedstrippa konsert med mindre besetning. Jeg har et band med fem medlemmer, men alle de andre er i Oslo, unntatt trommeslageren, så jeg og han stiller på scenen i Alta.

Nytt materiale

Under lørdagen livekonsert på nettet, røper SlinCraze at publikum skal få oppleve en unik releasekonsert.

– Det har seg slik at jeg slipper mitt nye album med seks låter i april. Disse låtene skulle jeg spille for første gang i Karasjok og under påskefestivalen i Kautokeino. Disse spillejobbene er som kjent avlyst – og det betyr at lørdagens konsert blir min releasekonsert med seks blodferske låter som ingen har hørt før. Låtene fra albumet denne gang er også unikt. Grunnen er at dette er første gang jeg har spilt inn låter i studio med band. Alt er spilt inn live og det har gjort sitt til at låtene ikke er så digitale og det høres mer levende ut enn det jeg tidligere har gjort. Det blir spennende å se hvordan jeg og trommeslageren skal løse dette på lørdag.

– Er det rap som også denne gang er sjangeren?

– Det finnes rett og slett ingen rød tråd på dette albumet. Bandet teller fem medlemmer og vi har denne gang laget alle låtene sammen i et studio. Det som er greia med denne utgivelsen er at alle musikerne har ulik smak. Trommeslageren liker heavy, bassisten liker jazz, jeg liker rap med mer og det bærer albumets låter stor preg av. Jeg ser veldig fram til å presentere låtene som er veldig forskjellige i både stil og utrykk.

– Et fantastisk prosjekt

På grunn av koronakrisen har alle kunstnere og artister mistet sine inntekter grunnet avlyste arrangement. SlinCraze er derfor takknemlig for initiativet til VALY, som gjør at han på lørda, forhåpentligvis får litt inntekter i en vanskelig og usikker tid.

– Per nå har jeg ingen inntekt. Prosjektet til VALY er derfor helt fantastisk. Det gir oss musikere en mulighet til å få litt inntekt i en veldig knager tid. Jeg håper publikum titter innom og gir en liten skjerv hvis de har mulighet. Alle monner drar, er det vel noe som heter, sier SlinCraze.

– Hva synes han om at Petters konsert fikk inn 70.000 kroner?

– Det er ikke overraskende. Petter er en dyktig artist som fortjener et mye større publikum enn det han har. Sist lørdag tror jeg også flere fikk øynene opp for hvor dyktig han er, med tanke på at 13.000 så konserten.

Flyktet til Maze

– Hva gjør du som artist i disse koronatider?

– Jeg og familien bor vanligvis i Tromsø, men vi har flyktet til Maze. Maze er nok den beste plassen å være i «karantene» i disse dager. En vanlig dag pr nå betyr å henge med familien og masse leketid med ungen. I tillegg blir det mye tid til egenøving og komponering på nytt materiale. Nå har jeg mye tid til ting jeg ellers ikke får tid til. Lørdag drar jeg til Alta og jeg ser veldig fram til å avholde min første digitale livekonsert.