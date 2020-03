Kompleks samtid møter fortid

kultur

Det meritterte dansekompaniet Frikar har nok en gang laget en forestilling hvor et dagsaktuelt tema belyses. «Skaut» tar opp kulturell kontroll av kvinnekroppen gjennom tildekking og avkledning. Stykket er helt nytt - urfremføringen var for bare en uke siden, og Alta og Borealis Vinterfestival fikk æren av å være vertskap for den tredje fremføringen av «Skaut» - og den første og trolig eneste på en utendørs scene av snø. På grunn av nettopp dette var forestillingen skåret ned fra 70 til 30 minutters varighet.



Fester grepet umiddelbart

«Skaut» starter med at danserne kommer med heldekkende, svarte kjoler bakfra og går spredt gjennom publikum før de entrer scenen - et genialt og særs effektivt grep for å fange publikum fra første stund. Mens de gjør dette, roper de lokker lik budeier som kaller på buskapen, men med hint om sinne, frustrasjon og opprør.