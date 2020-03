Vant med hyllest av sin favorittkunstner

kultur

På fredag satte syv iskunstnere hverandre i stevne i årets utgave av «Lazy Saw». Konkurransen har vært fast innslag i Borealis-programmet i mange år. Tidligere var den mer actionpreget og publikumsvennlig og gikk under den megetsigende tittelen «Crazy Saw»; den gang tevlet man i team på to kunstnere, isblokkene var større, og varigheten var på kun to timer. Det hele var akkompagnert av speaker og DJ. Men for noen år siden nådde minutt-for-minutt-bølgen også isskulpturkonkurransen på Borealis Vinterfestival. I «Lazy Saw» arbeider kunstnerne alene, og de har hele syv timer til å lage en valgfri isskulptur ut av tilsynelatende relativt like isblokker.



Tre lokale mot fire russere

Blant årets deltakerne var gamle, kjente gjengangere og ringrever som Dimitrii Novitskii (Russland) og Laila Kolostyák (Alta), men også nykommerne som Lena Wirkola og Linda Zina Aslaksen, begge fra Alta. Lena har gjort seg sterkt bemerket som én av de dyktigste utsmykkerne av ishotellet i Sorrisniva. Linda er kjent som én av kunstnerne bak graffiti-veggmaleriene i kantina på UiT og på ytterveggen til Alta ungdomsskole.



«Skriket»

Noen av skulpturene er relativt konkrete og figurative, andre mer abstrakte og non-figurative. I begge tilfeller er nivået ekstremt høyt og jevnt, noe som ga juryen under ledelse av kultursjef i Alta kommune, Tor Helge Reinsnes Moen, en vanskelig jobb. Omsider kåret juryen Alex Yagels isskulptur «To Edvard» som vinner. I sentrum av hans skulptur er den ikoniske figuren fra Edvard Munchs «Skriket», og foran skulpturen står det et lite kafébord med drikke som gir hint om den unge Munchs tilhørighet til Kristiania-bohemen.

– Munch er min favorittkunstner, sa en glad og fornøyd Alex Yagel til Altaposten mens han pakket sammen det personlige utstyret sitt i en diger koffert.



Alle på pallen

På delt andreplass kom samtlige av de resterende seks iskunstnerne.

- Skulpturene holder så høyt nivå at vi valgte å gjøre det sånn, sa juryformann Reinses Moen til publikum, mens ordfører og jurymedlem Monica Nielsen delte ut premiene.



Alex Yagel er 30 år og kommer fra den russiske millionbyen Perm, ved foten av Ural-fjellene. Han er profesjonell kunstner og arbeider for det meste med jern og metall, men også is og tre. Dette var andre gangen han deltok på Borealis Vinterfestival sin isskulptur-konkurranse. Vinnerpremien var på 7.500 kroner samt en fin skjærefjøl med en bedre kniv. De andre seks deltakerne vant 2.500 kroner hver.



Etter konkurransen erklærte ordfører Monica Nielsen skulpturparken som fullført og offisielt åpnet. De syv Lazy Saw-skulpturene står på rekke og rad mellom bålplassen og DnB-bygget.