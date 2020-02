Betsson: – Står mellom Elin og Liza

kultur

Den siste delfinalen handler om artister fra nord. De kjemper om å stå på podiet under finalen i Trondheim neste uke.

Bettingselskapet levner ikke dansebanddronninga Jenny Jenssen eller partykongen Kevin Boine en sjanse, mens de mener det står mellom Elin and the Woods og Liza Vassilieva.

Forventer thriller

Markedssjef Carl Henrik Tuwezen i Betsson forteller at oddssetterne satser på finnmarksjentene.

– De mener at disse to skiller seg ut som de klart sterkeste bidragene i denne semifinalen. «We Are As One» er den låten som best speiler den kulturelle arven til landsdelen, og ville vært en strålende representant for Nord-Norge i finalen. Robin Lynch har produsert en tung, etnisk-inspirert elektronika-låt som vi mener har gode muligheter både til å vinne denne delfinalen, og potensielt også hovedfinalen, sier Tuwezen.

Elin Kåven fra Karasjok får imidlertid kamp fra Sør-Varanger. Liza Vassilieva som utfordrer kan lage en thriller.

Folkets smak avgjør

– Den får sterk konkurranse fra «I Am Gay». Låten har et helt annet lydbilde enn «We Are As One», så her vil nok folkets smak avgjøre. Lizas låt er mer en klassisk popsang med bra tempo og en catchy melodi. Budskapet er også et som kan gjøre det veldig bra i MGP-sammenheng, sier han.

I skrivende stund er det Liza Vassilievas «I Am Gay» som er en liten favoritt på oddsen. Sangen har 2,00 i odds på å gå til finalen, mens «We Are As One» følger like bak med 2,25 i odds.

Tone Damli er direkte kvalifisert for finalen, men fremfører låten i kveld. Da vil også Helge Reinsnes Moen fra Alta være på plass, i kraft av sin rolle som en av låtskriverne.