Finnmarkinger klare for delfinalen i MGP

Er det Jenny Jenssen, Kevin Boine, Elin & The Woods eller Liza Vassilieva som skal representere Nord-Norge i den norske finalen av Eurovision? Det er det store spørsmålet før den siste delfinalen.

Helge som låtskriver

Fra før av er det klart at NorthKid-medlem Helge Reinsnes Moen fra Alta er blant låtskriverne på allerede finaleklare Tone Damlis bidrag "Hurt Sometimes". I tillegg skal altså fire artister konkurrere om en plass til finalen i Trondheim, tre av dem fra Finnmark. De skal konkurrere med dansebanddronninga Jenny Jenssen.

Ny sjanse

Den samiske artisten Elin Kåven fra Karasjok hadde i mange år base i Alta for sin karriere. Hun har gitt ut tre plater og turnert i 12 land. De siste fem årene har hun vært en del av Elin & The Woods, sammen med låtskriver og musikkprodusent Robin Mortensen Lynch. De startet sitt samarbeid i 2015 og definerer sjangeren som «urfolks elektronisk pop», som består av elektronisk musikk med tunge rytmer og joik. I 2018 mottok hun Sami Music Awards pris som «Årets låtskriver» og duoen har tidligere forsøkt seg i MGP.

Liza fra Kirkenes

Liza Vassilieva (30) er født i Murmansk. Hun flyttet til Norge da hun var tre år gammel. Hun har siden bodd i Kirkenes, med unntak av fem år da hun studerte i Trondheim. Etter studiene fikk hun jobb i Barentssekretariatet.

Partykongen

Tanaværingen Kevin Boine (26) har hatt stor suksess med sine 70 millioner streams. Litt under radaren har han vokst til å bli en av Norges største norskspråklige artister. Han har toppet på plakaten på flere festivaler og ble i 2019 populær i Sveige. Han er kjent som en skikkelig partykonge og bør passe godt inn i dette sirkuset.

Her er de fire bidragene:

Elin & The Woods: «We Are As One”

Tekst og melodi: Robin Lynch, Elin Koven, Ylva Persson og Linda Persson

Liza Vassilieva: «I Am Gay»

Tekst og melodi: Audun Agnar Guldbrandsen, Stian Nyhammer Olsen, Myrtoula Røe og Liza Vassilieva.

Jenny Jenssen: «Mr. Hello»

Tekst og melodi: Mats Larsson, Jørgen Andson og Jenny Jenssen

Kevin Boine: «Stem på mæ»

Tekst og melodi: Tekst og melodi: Henning Olerud og Stanley Ferdinandez