Kvelertak tilbake til Alta i april, med ny vokalist

kultur

Bandet fra Rogaland har en stor fanskare og samlet fullt hus i Alta ved forrige anledning.

Kommer i april

Fredag 17.april er de booket for City scene, opplyser Thomas Gladsø.

Etter fire år og fire spellemannpriser kommer nå også album nummer fire fra det internasjonalt anerkjente bandet. Denne gangen er de på plass med den nye vokalist Ivar Nikolaisen, som mange kjenner fra Silver og The Good The Bad and The Zugly.

Erlend Hjelvik sa takk for seg etter åtte meget suksessrilke år, etter den selvtitulerte debuten som sparket igang det hele i 2009.

Nå blir det splid

Den forrige plata «Nattesferd» kom i 2016, så nå venter alle i spenning på nyplata «Splid» som kommer i februar, et par måneder før altabesøket.

– På en måte speiler albumet en verden i splid, en moderne dystopi med uro og steile fronter på alle kanter, men tittelen spiller også på forandringer som har skjedd i livene våre siden vi ga ut plate sist, forteller gitarist Vidar Landa.

Førstesingelen Bråtebrann er allerede ute.

Et annet høydepunkt er «Crack of Doom», med Mastodon-medlem og Kvelertak-venn Troy Sanders på vokal. Kvelertak har en høy stjerne internasjonalt og har blant annet varmet opp for Metallica.