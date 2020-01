– Vi er klare for show

kultur

Det er nemlig duket for en førpremiere for DNB-kunder, før det blir ytterligere tre dager med moro i Alta kultursal.

– Vi hadde generalprøve i går og responsen var veldig bra fra testpanelet, så dette lover godt, sier revysjefen, som har med seg en rekke nye fjes til årets forestilling.

Berg opplyser at det meste av billetter er revet vekk til forestillingene torsdag og fredag.

– Det er noen billetter igjen på disse dagene, mens det er gode muligheter på lørdagens to show klokken 17 og 20. Der skal det være godt med plass, sier han.

Han forteller at det nye billettsystemet for kultursalen er innført, så da gjelder det for de oppmøtte å ha den digitale billetten med seg, eventuelt en print av den.

– Vi har litt nerver, men det skal man ha, sier han.