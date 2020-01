Trenger ungdommen til å utvikle regionen videre

kultur

Denne uka er det klart for den årlige Yrkesorienteringsmessa (YO-messa) hvor utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og arbeidslivsorganisasjoner får en utmerket anledning til å markedsføre seg overfor ungdom i regionen.

Selv forventer Alta Næringsforening med at rundt 2.600 elever besøker messa onsdag fra 09:00-14:30 i sin jakt etter en uvurderlig pekepinn på hva fremtiden kan bringe.

– Alta og Finnmark trenger kompetanse, og vi trenger at ungdommen blir her for å være med å utvikle regionen videre. Næringslivet har her en glimrende mulighet til å gjøre seg «lekre» for ungdommen, forteller Kjetil Kristensen, direktør i Alta Næringsforening.

Over 70 utstillere

Kristensen kan fortelle at over 70 utstillere nå er klare til å ta imot morgendagens arbeidskraft og skal overbevise kritiske ungdommer til at nettopp de er det rette yrket å satse på.

– Det er helt fullt nå. Vi har ny rekord i antall utstillere så dette blir en kjempemesse. Vi får en større bredde i årets messe enn noen gang tidligere.

Det blir med andre ord nok av inntrykk og informasjon å suge til seg for ungdommen.

– I stedet for å si nei til noen har vi sett på hvordan vi bruker flateområdet og har klart å få plass til de siste som vil være med. Området vi bruker er på samme størrelse som tidligere men vi utnytter plassen bedre, påpeker Kristensen.

Bruker dagen bedre enn før

I følge det Kristensen har blitt fortalt tidligere var det slik at elevene var mer opptatt av gratis penner, sukkertøy og lakris når de dro på YO-messa – men nå har ungdommen sigende blitt mer bevisst på å få noe ut av den verdifulle dagen.

– Skolene er blitt bedre på å forberede elevene før de drar på messa. De gir elevene oppgaver de skal løse slik at de får mer igjen for dagen, og det er en svært positiv utvikling og ikke minst bra for alle parter. Men det er også viktig at ungdommen setter seg inn i hvilke tilbud som finnes regionalt.

Mange unge sliter veldig med å finne ut hva de skal studere og jobbe med når tiden kommer. Håpet er at YO-messa hjelper elevene med å ta valget når tiden er inne.

– Dette er en gyllen mulighet for bedrifter å vise seg fra sin beste side og sjansen er absolutt tilstede for at noen får en klar pekepinn på hva de vil gjøre nå de skal ut i arbeidslivet, avslutter Kristensen.