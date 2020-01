Riddu Riddu får 1 million kroner til ny scene

kultur

Festivalen opplyser at de vokser i antall publikum hvert år, og har behov for en ny og større scene som muliggjør å presentere større produksjoner. SpareBank 1 Nord-Norge sitt Samfunnsløfte bidrar blant annet til utvikling av arenaer, og har nå gitt 1 million kroner til Riddu Riddus nye scene.

– Riddu Riddu er fantastisk glade for at SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å være med på et av tidenes løft for festivalen. Lávdi - den nye storscenen - vil gi Riddu Riddu et løft som kommer til å gi publikum enda større opplevelser på festivalen, sier festivalens daglige leder Magne Wilhelmsen.

Flere støttespillere

For de som ikke har vært på festivalen, så arrangeres den utendørs og har programtilbud for hele familien, med urfolksmusikk fra hele verden. Festivalen har en sterk lokal forankring med global orientering og har i snart 30 år presentert urfolkskultur på en slette i den lille bygda Manndalen. Rundt festivaldagene øker antallet mennesker i bygda med mange tusen. Sametinget og Troms fylkeskommune har også støttet utbyggingen med midler.

– Vi er glad for støtten som festivalen får fra viktige samarbeidspartnere, sier Wilhelmsen som opplyser at for festivalen er det viktig å benytte lokale leverandører i størst mulig grad. Det er Master Teknikk Bygg AS fra Kåfjord som står for utbyggingen av den nye scenen.

– For oss er det viktig å bidra til lokal verdiskapning i regionen vår, og sammen drar vi lasset med å skape et bærekraftig næringsliv i nord, sier han.

– Viktig for hele landet

Hege Olaussen, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, sier de er glad for å kunne bidra til at festivalen kan utvikle seg videre i årene som kommer.

– Riddu Riddu-festivalen er Norges fremste scene for urfolk, og en viktig arena for hele landet. Samtidig er det et veldig verdifullt lokalt arrangement, som vi ser fram til hvert eneste år. Vi gleder oss skikkelig til å oppleve festivalen med en helt ny scene, sier hun i en pressemelding.Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for hele familien. Programmet inneholder verdensomspennende urfolksmusikk, kunst, teater og dans, ungdomsleirer med kunstneriske og politiske workshops, barnefestival, dagsaktuelle seminarer, omfattende kursprogram, film og litteratur.