Sami Grand Prix lokker med 50.000 kroner

Tradisjonen videreføres på påskeaften. For 21. gang blir det arrangement i storstua Báktehárji i Kautokeino. Det er Sápmis største scene for joikere og sangere som vil gjøre seg bemerket.

Sjefen for musikkfestivalen i påsken, Ken Are Bongo, opplyser at fristen er mandag 11. februar.

– Vi velger ut de beste seks sangene og ti joikene til å være med, opplyser han.

Joiken eller sangen skal ikke være utgitt tidligere eller blitt spilt til et større publikum. Joiken skal være etter en av de samiske joiketradisjonene og sangen skal være på en av de samiske språkene.

– De tre beste på joik- og sangdel får pengerpremier. Vinnerne av joik- og sangdel får også et arbeidsstipend på 50 000 kroner for å jobbe med joik og samisk musikk og holde konsert under neste Samisk påskefestival. Vi tilbyr også de tre beste plasseringen på joik- og sangdel til å være med på en konsert i september, opplyser musikkfestivalen.