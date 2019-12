kultur

Så sikker som at julaften er på 24. desember er det like sikkert at Andreas Fliflet setter den kreative siden til når han sender ut sin årlige julehilsen.

I år har han tatt turen inn i Nordlyskatedralen, med nødvendig flid og tålmodighet der han fremfører den kjente julesangen Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff.

Nytt i år er at han har med seg Ingrid Marie Willassen på fiolin og Per Andersson på trompet.

