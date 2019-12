kultur

Musikkonservatoriet ved universitetet i Tromsø starter høsten 2020 opp et nytt studium hvor elever kan studere elektronisk musikk med laptop som hovedinstrument. Det nye studietilbudet er noe som musikklærer på Alta videregående skole, Einar Leinonen ønsker velkommen.

– Vi hadde faktisk for to år siden et prøveprosjekt som gikk ut på at elever kunne ha laptop som hovedinstrument. Pr nå har vi en elev som har laptop som hovedinstrument. Tidligere har to elever hos oss studert dette som hovedinstrument, sier Leinonen.

Studiet i Tromsø opplyses via UIT sin hjemmeside er grunnet for å møte endringen i musikkbransjen tilbyr fra neste høst undervisning også i elektronisk musikk, der studenter kan velge laptop som hovedinstrument når de skal ta en bachelor i musikkutøving. Utdanningen er bredt anlagt og rettet mot studenter som ser for seg en fremtid som musikkutøvere, -produsenter eller -pedagoger.

– Hva er forskjell på laptop og et vanlig instrument?

– Med en laptop må elevene blant annet studere innspillingsteknikker, miksing, redigering og komponering med mer. De som studerer dette kan eksempelvis være sangere som bruker laptopen som base for innspillinger.

– Positivt

Leinonen forteller at laptop som hovedinstrument har blitt mer og mer vanlig de siste årene.

– Konservatoriet i Agder har hatt dette tilbudet i fem år, og i Berlin i Tyskland har de også laptop som en av flere studieretninger. Flere av våre elever søker og kommer inn på konservatoriet i Tromsø hvert år, og dette studietilbudet vil gjøre sitt til at våre elever kan studere dette i nord, så dette er veldig bra for våre elever, sier Leinonen.

– Er det færre som spiller «ekte» instrumenter?

– De siste ti årene har vel alle landets kulturskoler og musikklinjer opplevd nedgang i søkere som spiller et instrument. Det som vi erfarer på musikklinjen er en økning i antall sangere. Hvorfor det er slik, kan man bare spekulere i, men en grunn kan være disse sangkonkurransene som Idol med mer. De som vil studere musikk via laptop er også oftest sangere som vil lære seg å komponere og mikse låter.