Svidde av alt rockekrutt i første låt

Hyllest til norsk rock har vært Aronnesrockens og City Scenes Black Friday siden 2009 – utsolgt for tiende gang av elleve mulige. Men i fjor ble det satt punktum for formatet med coverband bestående av lokale, middelaldrende familiefedre i tidsklemma mellom juleavslutninger og jobben på den ene sida, og bandøvinger og tekstpugging på den andre. Fredag sto et halvproft showband på scenen for å hylle norsk rock. Arrangementets sterke merkenavnet valgte man å beholde.

Hyllest til norsk rock er nærmest for en institusjon å regne, en kjær juletradisjon siste fredag før jul, spesielt for borteboende altaværinger på juleferie i hjembyen. Forandring er bra og noen ganger helt nødvendig. Problemet med nyvinningen var at det som Han Jens & Dæm covret, ikke var norsk rock, men norsk pop.

Konserten startet svært lovende: med pyro-fontener på gitarhodene, fyrte bandet av en heidundrende cover av Turbonegers «The Age of Pamparius», noe som bar bud om en rockeaften av ypperste sort. Men, nei og nei… Videre i de to timelange settene glimret rocken med sitt fullstendige fravær. Å selge dette konseptet under vignetten «Hyllest til norsk rock» var i beste fall villedende markedsføring og i verste fall å lure folk. Undertegnede har sjelden blitt kontaktet av publikum så mange ganger som fredag kveld, og det var stort sett kritiske kommentarer.

Når dét er sagt: Han Jens & Dæm covret norsk pop, visepop og hip hop skikkelig bra. Med sin party-attityde fikk de stemninga opp hos den delen av publikum som gladelig ga blaffen i rocken. Det var skyhøy best-of-faktor over det hele, og pop-hitlåtene kom tett som hagl. Kristian Kristensen skuffet City Scene i oktober da han ikke gjorde «Kan du lære mæ?» - nå klistret en annen harstadværing, Inge Bremnes, et auditivt plaster på dette såret, og vel så det.

Bremnes junior, som selv er en ung, nyetablert artist, er én av mange ytterst habile vokalister i Han Jens & Dæm. Mer enn et vanlig band, er dette et uhøytidelig musikerkollektiv som for det meste består av oslo-baserte honningsvåginger. Men vi drar også kjensel på Mikael Pedersen Jacobsen (Hasvik) fra Hollow Hearts og altaguttene Endre Clemens Hoff og Øystein Myrvoll. Kollektivet består av rundt 15 tilgjengelige musikere, og på scenen står de som regel med halvparten av dem. Han Jens selv, Jens Petter Nordang, hadde pappapermisjon, men rappet fenomenalt i opptak fra storskjerm.

Gjestevokalist var altajenta Lisa Pedersen som nær sagt har vokst opp på City Scene. 24-åringen fra Kaiskuru leverte aldeles strøkne covere av Astrid S, Dagny og Sirkus Eliassen. Men kveldens mest spenstige og definitivt mest allsidige vokalist var Mikael Pedersen Jacobsen som blant annet tok seg av joiken i «Spirit In The Sky», imiterte Bjarne Brøndbo utrolig bra og covret Stavangerkameratene på ekte siddismål.

